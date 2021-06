Atriz de origem latina, Rachel Zegler vai viver Branca de Neve em longa live-action da Disney

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Rachel Zegler foi escalada como protagonista da adaptação live-action de "A Branca de Neve", animação da Disney lançada originalmente em 1938. A produção deve começar em 2022 e será dirigida por Marc Webb, de "(500) Dias com Ela" e "O Espetacular Homem-Aranha". As informações são do portal americano Deadline, divulgadas nesta terça-feira (22).

