Atriz de ‘13 Reasons Why’ fala sobre transição após se revelar trans

"Eu posso dormir agora. Eu acordo moderadamente feliz. Eu senti o efeito e pensei: 'Vamos nessa'. E quando a testosterona deixa meu corpo, me sinto muito melhor. Estou mais energizada. Eu me sinto como eu acho que sempre deveria ter me sentido", disse ela, ao comentar a reação após as primeiras semanas.

Agora que está vivendo a sua verdade, ela se vê na melhor fase da sua vida e se recupera do alcoolismo e vício em drogas, após passar por depressão e pensamentos suicidas em 2020. "Nunca me senti melhor na minha vida".

