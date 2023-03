Ator engorda 20 quilos para interpretar Faustão em série; Veja antes e depois

Herton Gustavo Gratto engordou 20 quilos para interpretar Faustão na nova temporada de O Rei da TV no Star+, série que conta a história de Silvio Santos. A colunista Patrícia Kogut, do O Globo, mostrou o antes e depois do ator de 39 anos.

A série começara em 1989 quando Silvio Santos se candidata à Presidência da República. A trajetória do Homem do Baú também passará pelo início dele no ramo de cosméticos.

Herton viveu o personagem Tião na novela Orgulho e Paixão, e fez participações no humorístico Tá no ar e nas novelas Haja Coração, Rock Story, Sol Nascente, A força do querer, Pega Pega, O rico e o Lázaro, Os dez mandamentos e Além da Ilusão. Também tem trabalhos no teatro e cinema.