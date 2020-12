Ator Eduardo Galvão é intubado após 6 dias em UTI com Covid-19

Eduardo Galvão, 58, foi intubado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Unimed-Rio, onde está internado com Covid-19 há 6 dias.

A filha do ator, Mariana Galvão, afirma que o pai vem respondendo bem ao tratamento: "Meu pai está intubado, mas está estável. As funções vitais funcionando bem, graças a Deus, recebendo a oxigenação que ele precisa e descansando para o pulmão conseguir desinflamar", disse ela ao F5, da Folha de S. Paulo.

A internação de Eduardo foi revelada no último sábado pelo amigo, o também ator Stepan Nercessian.“Ele pegou o vírus há uma semana. Ontem [26/12] se sentiu mal e foi para o hospital. Durante a pandemia, ele veio aqui em casa duas vezes, e eu até briguei com ele. Falei: 'Galvão, toma cuidado!'. Tenho falado com ele cinco, seis vezes”, disse Stepan na ocasião, em conversa com à revista Quem. Na ocasião, ele ainda não havia sido intubado e a equipe médica estava fazendo o possível para evitar a intubação.