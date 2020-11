Ator Eduardo Galvão é internado em UTI com covid-19

O ator Eduardo Galvão, 58, está com covid-19 e foi internado na UTI de um hospital particular no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo amigo, o também ator Stepan Nercessian.

“Ele pegou o vírus há uma semana. Ontem [26] se sentiu mal e foi para o hospital. Durante a pandemia, ele veio aqui em casa duas vezes, e eu até briguei com ele. Falei: 'Galvão, toma cuidado!'. Tenho falado com ele cinco, seis vezes”, contou Stepan em entrevista à ‘Quem.

“Falei: 'Você está certo! Tem que ficar aí mesmo'. Ele está numa fase que chamam de transição. Não está entubado. 50% a 50%. Estão fazendo tudo para evitar a intubação”, comentou Nercessian.