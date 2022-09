Ator de Pantanal Gustavo Corasini aparece em cadeira de rodas após atropelamento

Gustavo Corasini, que interpretou Tadeu na primeira fase de Pantanal, apareceu em uma cadeira de rodas em um vídeo publicado nos Stories do seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (9). O ator de 12 anos foi atropelado por uma vizinha em seu condomínio ao lado do melhor amigo, que acabou não resistindo.

