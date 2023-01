Ator da série ‘Lupin’, Adama Niane morre aos 56 anos

Niane nasceu em Paris. Ele fez papéis em diversas produções, como nas minisséries Recursos Desumanos (2020) e A Louva-a-Deus (2017); e os filmes Um Amor Necessário (2019) e Estranhos em Casa (2019). O trabalho mais recente do ator foi na minissérie L’île aux 30 cercueils, que foi lançada no ano passado.

Por meio do Twitter, Omar Sy lamentou a morte do colega. “Envio minhas profundas condolências aos entes queridos de Adama Niane, um grande ator ao lado do qual tive a chance e o prazer de interpretar. Um homem de rara benevolência... Que sua alma descanse em paz”.

