Ator da Record passa por transplante de emergência nas córneas

"Graças a Deus ocorreu tudo bem, no entanto, na mesma noite pós-operatório, estourou a córnea do olho esquerdo", disse à revista Marie Claire. Ele disse ainde que durante a semana precisou passar por um segundo transplante devido ao olho não ter segurado a colagem.

O ator Saulo Meneghetti contou durante entrevista que precisou passar por três cirurgias, em outubro, após um avanço no ceratocone, que é uma doença que atinge as córneas.

