Atleta da seleção é criticada após fala preconceituosa sobre Paulo Gustavo

O Palmeiras joga neste domingo (9), às 20h, contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino. As duas equipes brigam diretamente pela liderança: o Alviverde lidera com 13 pontos, seguido pelo Alvinegro (12).

Procurada pelo UOL Esporte, a assessoria do Palmeiras afirmou que o clube tem conhecimento do caso e que "tratará o ocorrido internamente".

"Da mesma forma que tive peito de ir lá e comentar no Facebook eu também tenho peito de vir aqui me desculpar com vocês. Pode ter certeza que não vai mais acontecer. Foi um impulso e acabou gerando esse comentário", argumentou. "Quero pedir desculpa a todos, se atingiu vocês de alguma forma, se não foi do agrado de vocês. Não só desculpa, quero que me perdoem.", disse.

A Lei Federal nº 7.716 (1989, editada em 1997) prevê pena de reclusão de dois a cinco anos a quem cometer "crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Já o Superior Tribunal Federal (STF), em decisão de 2019, permitiu enquadrar como crime o ato de "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito" com base em homofobia. Não há, no entanto, uma lei sobre o tema.

"Não julguem. Só Deus pode julgar, tá? Ninguém sabe o dia de amanhã, não é isso? Ninguém pode julgar ninguém: quem vai para o céu, para o inferno. Isso aí é com Deus", opinou a jogadora do Orlando Pride e da seleção brasileira.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chú Santos, atacante do Palmeiras e da seleção brasileira, tem sido duramente criticada por torcedores e jogadoras após fazer um comentário preconceituoso sobre o humorista Paulo Gustavo, que morreu na terça-feira (4) vítima da Covid-19. Em um comentário no Facebook, Chú afirmou que o humorista "foi para o inferno".

