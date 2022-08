Astro de Transformers, Shia Labeouf admite agressão e traição contra ex-namorada

O ator ainda disse que traiu todas as companheiras e que nunca as avisou sobre sua herpes labial. Após as acusações públicas, Shia disse que tentou se matar e hoje vê FKA como uma “santa” por ter feito sair daquela vida.

Vale lembrar que FKA acusou Shia de infectá-la com doença sexualmente transmissível de propósito e de atirar em cachorros de rua para entrar no personagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.