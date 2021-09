Assumidos, Tom Holland se declara para Zendaya em aniversário da atriz

“Minha MJ, tenha o mais feliz dos aniversários. Me ligue quando você acordar”, escreveu ele no Instagram ao publicar uma foto com Zendaya nos bastidores de gravações.

Tom Holland, o intérprete de Homem-Aranha, assumiu o namoro com Zendaya e se declarou para a atriz com quem vive par romântico nos filmes. A atriz completa 25 anos nesta quarta-feira (1º).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.