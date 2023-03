Assessor de Key Alves afirma que vai processar Patrícia Ramos após áudio vazado

A apresentadora ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas desativou os comentários em suas publicações no Instagram. Key Alves também não falou ainda sobre o assunto, mas horas antes da polêmica do áudio a atleta fez uma homenagem ao avô que faleceu recentemente.

O assessor e empresário de Key Alves, Betinho, afirmou que vão processar Patrícia Ramos após a apresentadora chamar a ex-BBB de escrota em áudio vazado , nesta sexta-feira (24), após a transmissão do 'BBB Tá On'.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.