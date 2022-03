Arnold Schwarzenegger diz aos russos que Putin está mentindo para eles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia, publicou um vídeo nesta quinta-feira (17) direcionado aos russos. Segundo ele, a população do país de Vladimir Putin está sendo alimentada com desinformação a respeito da guerra na Ucrânia. A mensagem foi gravada em inglês e publicada com legendas em russo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.