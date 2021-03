Armie Hammer é investigado por acusação de estupro

Em janeiro, Armie teve mensagens atribuídas a ele com divulgadas na internet com o tema canibalismo. Ele negou a veracidade da conversa em que diz querer “comer” uma mulher. “Eu sou 100% canibal. Eu quero comer você. Merda! É assustador admitir isso. Eu nunca admiti isso antes. Eu cortei o coração de um animal vivo antes e o comi enquanto ainda estava quente”, dizia a mensagem.

