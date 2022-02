Armie Hammer, acusado de canibalismo, volta aos cinemas em 'Morte no Nilo'

Posteriormente uma nova acusação foi feita, desta vez de uma jovem que afirmou ter sido estuprada por ele. A polícia abriu uma investigação sobre o caso. O advogado de Hammer chamou a acusação de "ultrajante" e disse que todas as relações sexuais do ator foram "completamente consensuais".

Em janeiro do ano passado, várias mulheres nas redes sociais acusaram o ator de abuso físico e emocional, manipulação e violência sexual. Ex-namorada de Hammer, Courtney Vucekovich disse que ele tinha fantasias ligadas ao canibalismo e que seu relacionamento com o ator era emocionalmente abusivo.

O filme, que estreia nos cinemas nesta semana, foi gravado antes da polêmica envolvendo o ator. No entanto, ao contrário do que aconteceu com atores como Kevin Spacey --também acusado de agressões sexuais--, Hammer não foi afastado da produção.

Ao lado de Gal Gadot, ele estrela o longa "Morte do Nilo", de Kenneth Branagh, no qual ele faz o papel de Simon Doyle, que viaja pelo Egito sob a proteção de Hercule Poirot, o célebre detetive das obras policialescas de Agatha Christie, nas quais o filme é inspirado.

