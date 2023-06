Arlindinho reata com ex após fim de affair com Alessandra Negrini

Após o fim do suposto romance com Alessandra Negrini, Arlindinho fez a fila andar, ou melhor, voltar, ao reatar com a ex-namorada Lillayne Pereira.

"Foi o sempre será o amor da minha vida", escreveu o filho de Arlindo Jr. ao postar uma foto ao lado da amada, no show de sexta-feira.

Segundo o jornal Extra, o rolo entre o sambista e Alessandra Negrini chegou ao fim após a atriz retornar para São Paulo ao fim das gravações de Travessia.

O affair começou nas primeiras semanas de gravação da novela, em 2022, quando ela passou a frequentar as rodas de samba comandadas por ele no Beco do Rato, no Centro do Rio de Janeiro. Os dois já conversaram à distância antes e decidiram se encontrar pessoalmente.

Ainda segundo o jornal Extra, o romance chegou a acabar após a atriz ficar irritada com o vazamento da relação. Eles foram fotografados juntos no Aeroporto de Santos Dumont, mas as fotos não foram publicadas na época. Negrini teria chegado a terminar, mas os dois tiveram recaídas desde então. O affair acabou definitivamente com a volta da atriz para sua residência em São Paulo.