Ariana Grande curte post sobre relacionamento abusivo em meio a rumores de separação

De acordo com o TMZ, os dois estariam separados desde janeiro e estariam no processo de divórcio. Eles teriam se afastado após a cantora começar a gravar o filme musical Wicked, mas a situação já não ia bem tempos antes.

Após a notícia de divórcio, Ariana apagou todas as fotos do seu casamento com Dalton Gomez das redes sociais, além do post de aniversário em que se declarava a ele.

Fãs perceberam a curtida nesta quinta-feira (20). O post ainda trazia um texto sobre a questão: "Aos vinte anos, eu estava em um relacionamento codependente em que tinha medo emocional de meu parceiro porque ele era ciumento e possessivo. Eu tive os meus 50% do que estava acontecendo nesse relacionamento, porque estava sendo codependente dele, mas ainda tinha medo e parecia pisar em ovos sem parar. Depois que esse relacionamento acabou, jurei: nunca mais terei um relacionamento com alguém que temo. Esse era um limite interno importante para mim, e eu o mantive".

