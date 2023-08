Árbitro traído por esposa com presidente do Cruzeiro se muda de casa

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O árbitro Felipe Fernandes deixou a casa onde vivia com a esposa Tassiana Valim e os filhos, após ela ser flagrada o traindo em uma balada com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues.

Segundo Leo Dias, vizinhos descobriram que o árbitro deixou a casa. Os dois já não apareciam mais pela vizinhança desde o começo do escândalo.

Felipe também mantém seus perfis privados nas redes sociais, e Tassiana desativou todos os seus perfis na internet. Ela é secretária-geral da seccional de Minas Gerais da OAB de Minas Gerais, e vice-presidente da Comissão de Direito e Família da OAB-MG.

Sérgio Santos também é casado e no caso dele, a vida seguiu como se nada tivesse acontecido, segundo Leo Dias, com detalhe de ainda ter dado uma entrevista falando sobre "gestão familiar com foco no amor, respeito e compreensão."

Em julho, Leo Dias divulgou imagens de Sérgio Santos traindo a esposa com a mulher do árbitro. Ainda de acordo com Leo Dias, um dos motivos para a traição de Sérgio seria que o presidente do Cruzeiro estaria ainda revoltado com o árbitro pela forma que ele conduziu a final do campeonato mineiro, quando o Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1.