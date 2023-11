Após turnê no Brasil, Taylor Swift ‘se muda’ para mansão de namorado Travis Kelce no Kansas

Depois de realizar os shows da The Eras Tour no Brasil, Taylor Swift resolveu matar as saudades do jogador de futebol americano Travis Kelce e desembarcou direto no Kansas, onde deve morar por alguns meses na mansão do namorado.

Segundo o Daily Mail, a cantora foi direto para a casa do jogador após terminar a etapa sul-americana da sua turnê, que foi marcada pela morte da fã brasileira Ana Clara Benevides, de 23 anos, após passar mal com as altíssimas temperaturas no Rio de Janeiro.

Apesar de terem apenas três meses juntos e com uma agenda muito tumultuada, agora os dois devem deixar o relacionamento mais intenso dividindo o mesmo teto pelas próximas semanas. A mansão de Kelce, avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões, fica em um condomínio fechado a 20 minutos do estádio Arrowhead, sede dos Kansas City Chiefs.

A casa conta com piscina, jacuzzi, garagem para 6 carros, uma grande cozinha, quadras de tênis e campo de minigolfe, e o terreno ocupa três hectares de terra com muitas e muitas árvores.

A cantora dará agora uma pausa de dois meses na turnê, antes de ir a Tóquio, no Japão, para o próximo show, no dia 7 de fevereiro.