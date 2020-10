Após término com Gabigol, Rafaella Santos aconselha contra reconciliação

Após uma discreta volta do relacionamento, Gabigol e Rafaella Santos estão solteiros mais uma vez. O jogador do Flamengo usou as redes sociais para demonstrar que está feliz sozinho: "Malandragem é viver assim, sem treta e sem dever, enfim...", escreveu ele em uma foto sorridente publicada no sábado.

Já na madrugada deste domingo (11), a irmã de Neymar passou a deixar a solteirice bem clara nas redes sociais, ao responder pergunta de seguidores, a maioria delas sobre relacionamentos. "Estou sofrendo porque estou com Covid e meu namorado terminou comigo. Conselho?", pediu uma internauta. Rafa disparou em resposta contra a reconciliação: "Não volte com ele!". Vale lembrar que de reconciliação, Rafaella entende. Ela e Gabigol já terminaram e reataram várias vezes, a mais recente, supostamente motivada por traição.

Confira outras perguntas e respostas de Rafa no Instagram:

P: "Rafa vc pretende ficar solteira?". R: "Por enquanto sim".

P: "Perdoaria uma traição?". R: "Hoje não mais!".

P: "Tá on?". R: "Nem on e nem off, mãe tá cansada!".

P: "Seu sonho?". R: "Ser mãe! Mas no tempo de Deus".

P: "O que mais te atrai em uma pessoa?". R: "Caráter e ser uma pessoa super simpática".

P: "É muito ciumenta?". R: "Não, não!!!".

P: "Namoro menos exposto tem menos problemas?". R: "Com certeza! Ainda mais quando a pessoa não te expõe!".