Após término com Éder Militão, Karoline Lima entra em trabalho de parto em Madri

A influenciadora e o jogador da seleção e do Real Madrid decidiram terminar o namoro na última semana, após ele curtir baladas nos Estados Unidos, e depois passar o restante das férias no Brasil, enquanto ela estava enfrentando problemas sozinha em outro país, na reta final da gravidez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.