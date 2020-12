Após ser curado da Covid, cantor dá festa para 500 pessoas em boate

O cantor Trey Songz foi o anfitrião de uma festa para mais de 500 pessoas em uma boate em Ohio, nos Estados Unidos, na noite do último sábado (5). O evento ocorreu há pouco mais de um mês de o artista se curar da Covid-19.

Os convidados da festa chamada de 'Champagne Saturdays' não usavam máscaras, não observavam regras de distanciamento e estavam compartilhando drinks entre si, de acordo com à revista People.

No final de outubro, o cantor contou aos seguidores que havia contraído a doença. Ele também disse que o avô morreu no início do ano em decorrência de complicações do novo coronavírus.

"Eu vou levar isso a sério, não vou sair de casa até ver um teste negativo (...) Mas eu sempre levei isso a sério. Se você entrar em contato com a covid-19, faça o mesmo. Não seja como o presidente (Trump), disse ele na época.