Após passar por crise de saúde, Anitta dança de biquíni transparente

Nesta semana, Anitta lançou um álbum surpresa com músicas em português. Nos vídeos, ela mostra a coreografia de "Ai, papai", parceria com MC Danny e Hitmaker.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após revelar que, há dois meses, teve uma crise de saúde e foi diagnosticada com um vírus que pode desencadear esclerose múltipla, Anitta apareceu no Instagram dançando sua nova música com um biquíni transparente.

