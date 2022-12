Amber Heard pede novo julgamento contra Johnny Depp depois de sua derrota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um capítulo da longa batalha travada por Amber Heard e Johnny Depp na Justiça americana, a atriz pede novo julgamento para rebater a derrota sofrida em junho, quando o pedido de difamação contra o ex-marido foi negado.

Agora, segundo informações publicadas no jornal New York Times nesta semana, os advogados de Heard se baseiam na hipótese de que o julgamento anterior teria acontecido em um estado errado e desconsiderado evidências que favoreceriam a atriz. O caso envolveu diversas acusações de violência física e psicológica de ambas as partes.

O veredito a ser rebatido é o de que Heard teria difamado Depp em 2018 ao citar a si mesma como uma "figura pública que representa abuso doméstico" em um texto de opinião no Washington Post. Embora o ator não tenha sido mencionado nominalmente no artigo, ele recebeu US$ 10 milhões em danos.

Heard, então, pediu a anulação do caso, e, depois, recorreu da sentença. Com o recurso de 68 páginas ajuizado na semana passada, segundo o jornal americano, o objetivo dos advogados da atriz é provar que o julgamento foi feito no estado errado e que evidências importantes não deveriam ter sido excluídas pelo juiz —eles citam declarações de terapeutas que atestariam que Heard era violentada por Depp.

"O tribunal impediu indevidamente que o júri considerasse várias instâncias separadas nas quais Heard denunciou o abuso de Depp a um profissional médico", registra o recurso.

O processo correu no estado americano da Virgínia com base no argumento da equipe de Depp de que os servidores de computadores do The Washington Post ficam no estado. O time de Heard, no entanto, contesta a decisão e pede que o novo processo corra na Califórnia, onde os dois atores moraram. Segundo eles, a distância geográfica dificulta a presença das testemunhas da atriz.

Mas não é só um lado que contesta a decisão. Os advogados de Depp também apelaram contra a parte da resolução que obriga o ator a pagar US$ 2 milhões em danos a Heard porque seu advogado a difamou em comentários para um jornal.

Heard e Depp foram casados de 2015 a 2017 e se processaram mutuamente por difamação. A atriz foi condenada a pagar US$ 15 milhões ao ex-marido, enquanto o ator deveria desembolsar US$ 2 milhões.