Após pagar velório, Tatá Werneck aluga casa para mãe de Mabel Calzolari

Segundo o Notícias da TV, a casa foi alugada em Catete, na zona Sul do Rio, para que a avó possa ficar próxima de onde mora o ator João Fernandes, ex-marido de Mabel e pai do filho da atriz, Nicolas, de 1 ano e 11 meses.

Além de ter ajudado com R$ 15 mil na vaquinha virtual para pagar despesas de Mabel como remédios, alimentação, aluguel e conta de luz, quando a jovem ainda estava viva, e depois arcado com todos os custos velório e cremação da atriz, Tatá agora alugou uma casa para a mãe de Mabel, a cabeleireira Silvinha.

Tatá Werneck se sensibilizou muito com o caso da atriz Mabel Calzolari - que morreu na semana passada aos 21 anos com uma rara doença que causa inchaço na medula, contraída por ela na anestesia do parto cesariana do filho.

