Após notícia de câncer, Anitta revela milagre com pai: ‘100% curado’

Nos Stories do Instagram, Anitta contou todos os detalhes, desde como ele descobriu a doença, até a cirurgia para a retirada do tumor o resultado da biópsia que apontou que ele está 100% curado. A cantora acredita que a reza dos fãs ajudou na cura e classificou a situação como um milagre.

Logo depois de Mauro Machado, pai de Anitta, revelar que está com câncer no pulmão, a cantora impressionou os fãs ao surgir frenética de alegria contando que um milagre aconteceu e que ele está curado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.