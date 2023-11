Após gravar filme com Xamã, Bella Campos deixa de seguir cantor

Na época, Xamã chegou a arquivar fotos com a namorada Ana Julya, e desabafou: "Tô de saco cheio de toda semana ter fofoca com meu nome! A única verdade é que eu tô gravando dois filmes em tempo real e sexta-feira tem música nova".

A atriz deu unfollow no cantor neste sábado (4) e o assunto deixou os internautas que acompanham os artistas com a pulga atrás da orelha.

Bella Campos se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado após deixar de seguir Xamã, pouco tempo depois de ter gravado um filme com ele no Mato Grosso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.