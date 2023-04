Após acidente, Jeremy Renner pediu para não viver 'conectado a uma máquina'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner, 51, pensou que ia morrer após sofrer grave acidente com máquina de limpar neve no início do ano. Ele chegou a escrever carta de despedida aos familiares.

"Não me deixe viver conectado a uma máquina. Se a minha existência vai ser condicionada a remédios e analgésicos, me deixem ir", escreveu ele enquanto estava no hospital. Relato foi dito em entrevista a ABC News.

A entrevista mostrou detalhadamente como o acidente afetou o corpo do ator. "Oito costelas quebradas em 14 lugares, o joelho direito, tíbia esquerda, clavícula, ombro direito e tornozelos quebrados, além de um pulmão perfurado e uma grande laceração na cabeça", disse ele.

A caixa torácica de Renner foi reconstruída com metal. Placas de metal também foram colocadas em seu rosto e hastes de titânio foram usadas em uma de suas pernas. Sua mandíbula está sendo mantida unida, segundo o ator, com elásticos e parafusos.

"Todo esse lado [direito] do meu corpo, eu realmente não sinto sensibilidade ao toque... Eu quase não sinto meus dentes na parte superior porque eles entraram no meu rosto para colocar duas placas devido a uma rachadura orbital."

Em recuperação, ele diz que as lembranças do acidente ainda o perseguem. "Na noite passada, não dormi sabendo que teria que falar sobre isso hoje, disse antes de acrescentar que recusa pensar no acidente como "um trauma ou uma experiência negativa".

"Em um ponto, eu estava segurando a cabeça dele - eu não tirava os olhos dele porque não queria que ele se afastasse. E em um ponto, ele acabou de ter uma sensação úmida para ele e ele virou essa cor cinza-verde. E sinto em meu coração como se o tivesse perdido por um segundo. Fechou os olhos. Eu realmente sinto que ele faleceu por alguns segundos.", disse Barb Fletcher, vizinho de Renner.

COMO FOI O ACIDENTE?

No Ano-Novo, o ator que interpreta o Gavião Arqueiro no cinema sofreu fratura em mais de 30 ossos por um acidente com uma máquina de limpar neve. "Como se a alma pudesse sentir dor", disse ele.

Relatório revelou que Renner sofreu ferimentos graves como resultado de tentar impedir que seu sobrinho, Alex Fries, fosse atropelado por sua máquina depois que ele começou a deslizar na neve pelo freio não estava devidamente ajustado.

Renner disse ter ficado acordado durante todo o acidente. Ele disse notado que perdeu "muita carne e osso na ocasião", o que levou a imaginar que iria morrer.