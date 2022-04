Apontada como pivô de separação de Rihanna e A$AP Rocky se pronuncia

Ontem, um jornalista americano publicou nas redes sociais que Rihanna havia terminado o namoro com A$AP ao descobrir que ele havia lhe traído com Amina, com quem já trabalhou. A designer já desenhou sapatos da Fenty, marca de Rihanna, e a cantora também usa sapatos da marca de Amina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.