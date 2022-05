Apesar de regra, Paolla Oliveira confirma que quer continuar como rainha da Grande Rio

Ao que tudo indica, Paolla Oliveira deve continuar reinando na Grande Rio, campeã do Carnaval 2022. No Desfile das Campeãs, a atriz de 40 anos confirmou que quer permanecer no posto, embora a Grande Rio tenha a tradição de trocar de rainha de bateria a cada dois anos.

