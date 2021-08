Aos 90, Silvio Santos recebe alta de hospital após contrair Covid-19

Silvio Santos recebeu médica após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com Covid-19. Segundo a assessoria, ele já deixou a unidade hospitalar e vai se manter em isolamento com a família, em local ainda não informado.

A informação de que o apresentador de 90 anos foi internado com sintomas de Covid-19, após se assustar com a morte de Tarcísio Meira, foi dada por Datena, da Band, e logo em seguida desmentida pela assessoria do SBT.

Depois, veio a confirmação de que Silvio Santos de fato estava no hospital.

O apresentador de 90 anos e dono do SBT ficou internado durante algumas horas na sexta-feira, realizando exames de acompanhamento, especialmente devido à sua idade.

Silvio Santos tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 em março deste ano, além de ter permanecido em isolamento na maior parte da pandemia até agora. Ele ficou sem gravar novos programas por quase dois anos, e só retornou aos estúdios do SBT no final de julho de 2021.