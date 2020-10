Aos 9 meses, Sthefany Brito mostra barrigão quase ‘explodindo’

Sthefany Brito está prestes a trazer seu primeiro filho ao mundo, e mostrou nesta quarta-feira (28) uma foto de como está o barrigão. “Um espelho embaçado, uma barriga prestes a explodir e um neném q não quer sair do forninho de jeito nenhum!”, escreveu a atriz no Instagram.

Nas redes sociais, a atriz de 33 anos vem compartilhando alguns detalhes da sua rotina com os seguidores, e contou que está exausta, se sentindo pesada, e não vê a hora do bebê nascer. No entanto, o neném parece estar gostando de ficar na barriga da mãe.