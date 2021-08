Aos 74, brasileiro vence concurso de beleza internacional

Edson Rodrigues Santinho, moraor de Sertãozinho, no interior de São Paulo, venceu o concurso “O Rei do Mercosul”, de beleza na terceira idade.

O funcionário público e professor aposentado disputou a coroa com outros candidatos de países da América Latina, e levou a melhor. O desfile aconteceria em Camboriú, Santa Catarina, mas devido à pandemia, o evento aconteceu via internet.

“A coroa que ganhei não é de ouro, nem prata, mas também não é de lata. É de amor pela minha cidade e pelo meu Brasil. Quando eu piso naquela passarela, não sou eu. Eu vejo a minha cidade, então eu pego a energia de todos que estão me apoiando e piso firme e saímos, às vezes, vitoriosos", comemorou ele.

Em 1980, ele já ganhou outro concurso, o de “Homem mais bonito do Brasil”, após uma amiga fazer a inscrição para ele.

Vaidoso, ele conta que cuidar do bem estar é prioridade na rotina, mas sem muito esforço: “Eu sigo uma vida normal, com meus cuidados, evitando excessos alimentares, excessos de desgastes físicos e mentais, apenas preservando e cuidando daquilo que Deus me deu. O segredo é simples, ser feliz, estar próximo do próximo, colaborando com tudo, com todas as oportunidades que surgem”.