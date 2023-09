Antony expõe mensagens picantes que trocou com bancária que o acusa de agressão

Antony expôs mensagens íntimas que trocou com a bancária Ingrid Lana, que também acusa o jogador de agressão assim como a ex-namorada, a DJ Gabi Cavallin.

Em entrevista a Roberto Cabrini, no ‘Domingo Espetacular’, Ingrid afirmou que foi enganada pelo atacante do Manchester e vítima de tentativa de abuso e agressão quando os dois se encontraram na Inglaterra, em outubro de 2022. Ela diz ainda que conhece Antony há 7 anos e o contato com o atleta seria por motivos profissionais.

Em seu perfil do Instagram, o jogador se defendeu e disse que tiveram um encontro consensual. "Não gostaria, mas estou sendo obrigado a publicar uma pequena parte das conversas de WhatsApp com a Ingrid, que demonstra que só tivemos um único encontro, íntimo e consensual. Esse assunto com essa farsante será resolvido na justiça", escreveu antes de publicar os prints.

Trechos das mensagens