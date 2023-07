Antes da Copa, Marta e namorada compram mansão de R$ 8,5 milhões nos EUA

Marta comprou uma mansão avaliada em US$ 1,7 milhão (o equivalente a cerca de R$ 8,5 milhões no câmbio atual), semanas antes do início da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

A jogadora vai morar com a namorada Carrie Lawrence em Orlando, nos Estados Unidos. As duas são colegas de time no Orlando Pride.

A mansão fica no bairro nobre de Winter Park, a 20 minutos de distância do centro da cidade, e possui 360m² de área construída, contando com 5 quartos, 5 banheiros e espaço amplo de lazer na área externa, além de piscina e churrasqueira.

Discreta, Marta publica poucas fotos com a namorada nas redes sociais, já Carrie costuma sempre compartilhar fotos e declarações para a brasileira.