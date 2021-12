Anitta vai cantar no réveillon de Miley Cyrus e Pete Davidson exibido pela NBC nos EUA

É internacional que fala? Anitta foi convidada para performar no especial de réveillon de Miley Cyrus e Pete Davidson, que será exibido pela NBC, uma das maiores emissoras de televisão dos Estados Unidos. New advertisement for Miley’s New Years Eve Special featuring hosts @MileyCyrus and Pete Davidson pic.twitter.com/1VHJZqCXTr — MCA Media (@MCAccessHQ) December 10, 2021 A cantora está no line up divulgado neste domingo, que conta ainda com Saweetie, Brandi Carlile, 24kGoldn, Billy Joe Armstrong e Jack Harlow. Miley e Pete Davidson - ator e comediante do Saturday Night Live e conhecido no mundo da fofoca por namorar Kim Kardashian e ser ex de Ariana Grande - afirmaram que mais atrações serão divulgadas em breve. Esse é o segundo ano consecutivo que Anitta brilha nas festas de fim de ano norte-americanas. No início de dezembro, ela cantou no iHeartRadio KIIS FM Jingle Ball, um dos eventos natalinos mais importantes e tradicionais dos Estados Unidos. Ela dividiu palco com Ed Sheeran, BTS, Doja Cat e outros. Em 2020, ela cantou no tradicional réveillon na Times Square, em Nova York. Atualmente morando nos EUA, a cantora está investindo mais pesado na carreira internacional.

