Anitta surge com suposto affair durante Carnatal

A cantora chegou junto com o ator Lucca Picon para o Carnatal, em Natal, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL. O ator de 21 anos esteve ao lado de Anita no trio.

A fila andou? Anitta parece estar com um novo affair deste o término de seu namoro, em setembro, com o produtor musical Murda Beatz.

