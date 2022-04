Anitta revela relacionamento aberto com jogador de futebol

“Ele pode fazer o que ele quiser, eu posso fazer o que eu quiser? É muito saudável. Gosto de escrever sobre algo que está na minha cabeça no momento e troco de namorado tanto quanto troco de calcinha. Eu me apaixono tão rápido e esqueço ainda mais rápido”, disse.

Anitta revelou em entrevista à revista Rolling Stone que está vivendo um relacionamento aberto com um jogador de futebol. A artista não quis dizer o nome do amado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.