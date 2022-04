Anitta e Pabllo Vittar se apresentam no Coachella; saiba como assistir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Anitta e Pabllo Vittar se apresentam no Coachella 2022 nos próximos dois finais de semana, marcando a participação brasileira no evento, um dos principais festivais de música do mundo.

A transmissão ao vivo das apresentações será feita pelo YouTube. Segundo anúncio feito pela organização do festival, haverá na plataforma três feeds simultâneos exibindo apresentações de palcos diferentes, segundo a revista Variety.

Com apresentações que se repetem em cada final de semana, o Coachella acontece de 15 a 17 e 22 a 24 de abril, na cidade de Indio, na Califórnia. Os shows de Anitta vão ocorrer às sextas-feiras, dia 15 e 22, e os de Pabllo Vittar aos sábados, 16 e 23.

A organização do Coachella divulgou que a cobertura do evento ainda terá entrevistas exclusivas com os artistas, cenas de bastidores, sorteios e outras atrações para quem acompanhar a transmissão virtual. Foi anunciada também uma loja online através da plataforma YouTube Shopping para que os fãs comprem brindes do festival.

"Pessoal, meu show no Coachella mudou para sexta-feira! Mal posso esperar, vai ser insano!", escreveu Anitta em sua conta no Twitter no último sábado após uma alteração de seus shows. A cantora sobe ao palco pouco tempo depois de lançar seu disco "Versions of Me", com o qual ela dá um novo salto em sua carreira internacional.

Esta edição do festival será a primeira desde uma série de cancelamentos devido à pandemia de Covid-19 --primeiro, em abril de 2020, data que foi remarcada para outubro do mesmo ano e passou depois para abril de 2021, que também foi adiada.

Entre os artistas que encabeçam as apresentações no evento, estão Kanye West, Billie Eilish, Harry Stiles, Swedish House Mafia e Doja Cat.