Anitta rebate indireta de Bolsonaro: ‘sabe mais da minha vida do que do país

O presidente Jair Bolsonaro mandou uma indireta para Anitta durante o programa “Pânico da Jovem Pan” dessa quarta-feira (27). “Tô em casa aqui fazendo um churrasco, porque os artistas? Atores e atrizes conhecidíssimas estão 'olha, eu estou aqui aprendendo francês’”, disse se referindo a cantora que está aprendendo o idioma.

Bolsonaro mandando indireta pra Anitta, incomodar o presidente do país é essencial pic.twitter.com/7PN2VM8Wac — Vittor Bunny (@NittaB_) October 27, 2021

Mais tarde, Anitta rebateu Bolsonaro no Twitter: “O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/ etc etc do país que ele devia tá cuidando... bom eu tô aqui estudando tudo que posso aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Tá fazendo o que além de caçar treta na internet”, disparou.