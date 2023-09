Anitta no Super Bowl? Cantora recebe convite da NFL e fãs ficam eufóricos

“Sua Favela Love Story está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar Funk Generation do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo. Com amor, NFL”, dizia a carta.

Anitta deixou os fãs eufóricos ao postar um convite da NFL, liga esportiva de futebol americano. Logo se especulou que a cantora possa se apresentar no show que ocorre ao final do campeonato.

