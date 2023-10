Anitta é processada por reproduzir coreografia de grupo nas redes sociais

Anitta está sendo processada pela promotora de vendas Poliana da Silva Ribeiro, 28, que pede indenização de R$ 150 mil por uso de indevido de imagem após a cantora reproduzir nas redes sociais uma coreografia feita por Poliana e cinco amigas.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, na época do vídeo Poliana e as amigas integravam o grupo "Cia Fissura" e se disse surpresa ao ver que Anitta reproduziu o vídeo de funk gravado em 2012 para divulgar o álbum "Version of me".

De acordo com o processo, Anitta não teria pedido autorização para usar a imagem das jovens, que na época era adolescentes. O vídeo postado pela cantora teve mais de 6 milhões de visualizações antes de ser retirado do ar.