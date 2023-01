Anitta e Filipe Ret dão ‘fugidinha’ de festa para encontro íntimo em hotel

Ao que tudo indica Anitta está vivendo um ‘amor de verão’ com o rapper Filipe Ret com direito a “fugidinha”.

De acordo com o jornal Extra, após o show da cantora que ocorreu no ultimo fim de semana - e teve a participação do loiro - os dois deram uma ‘fugidinha’ de uma festa de um hotel, que aconteceu depois dos ensaios da ‘Poderosa’.

Não é de hoje que há rumores que os dois estão ‘se pegando’. Ainda de acordo com o jornal, o clima entre eles era de troca de olhares e conversas ao pé do ouvido.

O casal teria ido para um quarto no sétimo andar para um momento mais íntimo. Depois a artista retornou para a festa sem a presença do rapper. No entanto, amigos próximos garantem que entre eles só rola 'pegação'.