Anitta diz estar apaixonada por participante do BBB 22: 'te aguardo'

Anitta já declarou que está apaixonada pelo participante do BBB 22, Rodrigo Mussi. A cantora afirmou que assistiu o programa assim que chegou em Miami. "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... Não seja hétero top bolminion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu no Twitter.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.