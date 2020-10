Anitta dá 'surra' de rebolado no lançamento mundial do FIFA 2; assista

Anitta não economizou na produção da sua apresentação no lançamento mundial do FIFA 21 que aconteceu na noite desta quinta-feira (1º), e contou também com shows de Dua Lima e Glass Animals.

Enquanto os demais artistas fizeram uma performance em casa, de forma acústica e mais simples, a brasileira deu um espetáculo de rebolado, com direito a jogo de luzes, dançarinos e coreografia afiada, apresentando os maiores hits da sua carreira.