Anitta dá beijo triplo em casal de fãs durante trio elétrico

Anitta causou durante o seu trio elétrico no Carnatal em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite do sábado (11).

Anitta aproveitou seu show no Carnatal de uma forma diferente e participou de um beijo triplo! pic.twitter.com/2NAI6uxHzY — Central Anitta (@centralanittabr) December 12, 2021

A cantora convidou um fã para subir no palco porque o achou bonito, e ao saber que ele era casado e estava comemorando 10 anos junto do amado, chamou o marido do rapaz para subir também. Em seguida, eles trocaram um beijaço triplo no palco.

Na última sexta-feira (10), Anitta foi flagrada em um jantar ao lado do jogador do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta. Ela e o uruguaio tentaram ser discretos, mas acabaram sendo flagrados por um fã.

Além disso, a cantora, que atualmente mora nos Estados Unidos, fez questão de tomar a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 no país, no último dia 5.

Anitta quebrando TUDO no bloco Carnatal que aconteceu nesse último sábado (11) pic.twitter.com/NCEkfKnkfy — Tracklist (@tracklist) December 12, 2021

@Anitta disse que queria beijar , e deu logo um beijo triplo. Ela é BARRA!! #BlocoDaAnitta dando o que falar em Natal. pic.twitter.com/wKV3maTckC — Lauro Marcos (@LauroMar) December 12, 2021