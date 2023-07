Anitta apoia Cardi B por jogar microfone em fã durante show: 'Eu ia fazer igualzinho'

FAMOSOS: Anitta fala sobre episódio de Cardi B jogando microfone em fã e diz que faria igualzinho se fosse com ela. pic.twitter.com/BVYvW7Uebx — CHOQUEI (@choquei) July 30, 2023

Após o incidente em que Cardi B foi atingida por um copo de bebida no palco, a cantora brasileira Anitta saiu em defesa da amiga. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Anitta disse que considera o hábito de arremessar coisas em performers no palco "irritante".

"Agora as pessoas estão fazendo isso pra hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco", disse Anitta. "Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui".