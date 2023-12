Ângela Bischmarchi renova medida protetiva contra ex-marido

"É uma proteção minha por mais três meses. Para que não aconteça coisa pior. O Wagner tem que respeitar a lei. Não estou namorando ninguém, mas vai que arrumo alguém. Não subestimo o que ele pode fazer. Do ser humano podemos esperar tudo. O ciúme, na verdade, acho que a posse, no caso dele, cega", acrescentou.

"A medida protetiva foi renovada ontem. O Wagner descumpriu a recomendação de afastamento e se dirigiu a mim com palavras de baixo calão, além de fazer acusações mentirosas, quis desconstruir a minha imagem em público. Então pedi na defensoria pública da delegacia da mulher a renovação da medida porque ele esteve perto de mim, fez escândalo na rua, na frente de todo mundo, em um local público", relatou ela nas redes sociais. "Quando eu estive no Fórum, no 12º andar da delegacia da mulher, que é a defensoria pública do tribunal, eu falei tudo o que está acontecendo. O Wagner descumpriu a medida, se aproximou de mim, esteve na porta da minha casa e me xingou à beça, desconstruindo minha imagem em público. Ele fez tudo outra vez. Pedi outra vez para renovar e o juiz renovou", afirma.

Ângela Bischmarchi conseguiu renovar a medida protetiva contra o ex-marido, Wagner de Moraes. A atriz denunciou o cirurgião plástico na Delegacia da Mulher em Niterói após ser alvo de um escândalo nas ruas, sendo perseguida pelo ex que, segundo ela, não aceitava o fim do casamento de 20 anos.

