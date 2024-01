Andressa Urach choca ao cobrir barriga e pernas com tatuagens gigantes

Andressa já tem um histórico antigo com tatuagens, e decidiu todas as que tinha a laser, em 2019, devido à sua conversão na época à Igreja Universal.

A musa do Privacy cobriu completamente a barriga com uma tattoo de leão em preto e branco, apenas com os olhos azuis, e também deixou as duas pernas completamente cobertas com outro desenho, na parte de trás.

