Andressa Suita relembra como 'salvou' casamento com Gusttavo Lima

O término entre Gusttavo Lima e Andressa Suita chocou não só a própria modelo, como os fãs do casal.

Três anos após a separação, a influencer relembrou essa fase vivida e como os dois conseguiram salvar o casamento após o sertanejo e pai de seus dois filhos acordá-la durante uma madrugada de 2020 para terminar a relação.

"Foi um momento de dor, apesar de muitas pessoas falarem que era marketing. Quando você tá na dor, isso te magoa. Fiquei até sem Instagram pra não ver nenhum comentário. Sou uma pessoa que leva muito o 'ar familiar' [para os seguidores], levo esse 'peso familiar', tenho muito cuidado com isso. Tenho duas crianças que não sabem nem quem somos nós, quem é o pai", disse ela em conversa com Leo Dias.

"A volta foi difícil, porque a gente tava no meio de uma pandemia. A pandemia abalou o meu marido de uma forma... Meu marido é dependente desse público caloroso, desse show, dessas pessoas que adoram as músicas dele. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco, isso que estimula", afirmou.

"No meio de uma pandemia, cantava pra uma câmera, isso vai colocando o cara cada vez mais pra baixo. Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Como mulher, isso abalou minha autoestima. Hoje, com outra cabeça, faria totalmente diferente".

Andressa contou que a crise veio 'do nada'. "No momento, fiquei muito chateada. Aí eu vi que ele tava em um momento de muita tensão, a gente não via o fim da pandemia e em quem respinga toda a dor?", continuou.

Ela contou como é a rotina do casal: "Tento não trabalhar nos dias em que meu marido está em casa, que são segunda, terça e quarta, e às vezes quinta. Às vezes, não dá, porque tem trabalhos que caem nessas datas, e ele entende, porque sabe que o trabalho me motiva".